Ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Нижнем Новгороде

31 мая в Нижнем Новгороде произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека: ребёнок и трое взрослых. Информацию об этом предоставила пресс‑служба ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент случился около 16:00 на улице КИМа. Водитель автомобиля Cherry, 49‑летняя женщина, при движении выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Brilliance. За рулём второго автомобиля была 42‑летняя женщина.
В результате аварии травмы получили обе водительницы, а также двое пассажиров — молодой человек 21 года и подросток 12 лет. Пострадавших взрослых госпитализировали в больницу имени Семашко, а несовершеннолетнего пострадавшего направили в детскую областную больницу. Сейчас специалисты уточняют все детали случившегося.
