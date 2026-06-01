Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Нижнем Новгороде

Пострадавших взрослых госпитализировали в больницу имени Семашко, а несовершеннолетнего пострадавшего направили в детскую областную больницу.

31 мая в Нижнем Новгороде произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека: ребёнок и трое взрослых. Информацию об этом предоставила пресс‑служба ГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент случился около 16:00 на улице КИМа. Водитель автомобиля Cherry, 49‑летняя женщина, при движении выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Brilliance. За рулём второго автомобиля была 42‑летняя женщина.

В результате аварии травмы получили обе водительницы, а также двое пассажиров — молодой человек 21 года и подросток 12 лет. Пострадавших взрослых госпитализировали в больницу имени Семашко, а несовершеннолетнего пострадавшего направили в детскую областную больницу. Сейчас специалисты уточняют все детали случившегося.

Ранее две жительницы Нижегородской области погибли в ДТП с фурой.