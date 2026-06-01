Мужчина в Москве поджег машину, водитель которой облил его водой из лужи

Мужчина в Москве устроил поджог автомобиля Lexus, владелец которого из-за неаккуратной езды облил его водой из лужи. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел возле дома в Рижском проезде. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что во дворе горит иномарка. Владелец машины рассказал прибывшим полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки.
— Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, оперативники северо-востока и столичного главка задержали 48-летнего приезжего из другого региона России. Он рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который облил его водой из лужи, — цитрует сообщение агентство городских новостей «Москва».
После инцидента злоумышленник купил в магазине бутылку бензина, облил лобовое стекло и капот обидчика и поджег. Его задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Несколько дней ранее молодой человек в Воронеже устроил пьяный дебош, который начался с поджога автомобиля друга и закончился захватом кареты скорой помощи и нападением на прохожих.