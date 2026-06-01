Серийная воровка обчистила два ювелирных салона в Москве

В столице задержана женщина, подозреваемая в кражах из ювелирных магазинов. Она действовала по одной схеме: просила показать украшения, делала вид, что примеряет их, а затем незаметно прятала похищенное в карманы. В салоне на Спиридоньевке ей удалось унести драгоценностей на 320 тысяч рублей, а в магазине в Москве-Сити — на 28 тысяч. По словам полицейских, метод воровки был довольно примитивным, но тем не менее сработал дважды. Теперь задержанной грозит уголовная ответственность.