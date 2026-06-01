В Москве мужчина сжег автомобиль, окативший его из лужи

В Москве мужчина сжёг иномарку в отместку за то, что водитель облил его из лужи. Поджигателя задержали, он арестован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе Рижского проезда. Ночью владелец машины проснулся от криков соседки — та увидела, что иномарка горит. Прибывшие полицейские вскоре задержали 48-летнего приезжего из другого региона.

Как выяснилось, ранее пострадавший, проезжая мимо, облил мужчину водой из лужи. Тот затаил обиду и той же ночью поджёг автомобиль обидчика.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант заключён под стражу.

Ранее в Подмосковье мужчина после ссоры сжег автомобили соседей в дачном поселке.