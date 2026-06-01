Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин просит отменить приговор и оправдать его

Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин просит субд отменить вынесенный приговор и оправдать его. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил адвокат девушки Константин Третьяков.
Кроме того, он добавил, что у осужденного нет каких-либо претензий к условиям содержания в СИЗО «Бутырка». По словам защитника, в изоляторе Чекалин занимается чтением, передает Telegram-канал «112».
До этого Лерчек и ее бывший муж продали свой недостроенный особняк почти за миллиард рублей. Покупатель появился сразу после того, как Валерия Чекалина погасила долг в 175 миллионов рублей перед ФНС.
Тем временем журналист Отар Кушанашвили заявил, что больше не верит в то, что блогер Валерия Чекалина страдает раком четвертой стадии. Его смутила активная жизнь блогерши: тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты.
Врач-терапевт Алексей Хухрев тоже считает, что правдивость диагноза Лерчек вызывает сомнения, так как та при заявленных повреждении позвоночника и раке четвертой стадии активно занимается спортом.