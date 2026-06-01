Россельхознадзор пресек в Волгограде перевозку лошадей без документов

Россельхознадзор с начала года провел 33 рейда по проверке соблюдения законодательства при перемещении сельскохозяйственных.

Россельхознадзор с начала года провел 33 рейда по проверке соблюдения законодательства при.

перемещении сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном.

управлении ведомства, мероприятия проводились совместно с сотрудниками УГИБДД.

ГУ МВД России.

Благодаря увеличению количества мобильных и стационарных.

постов усилен контроль на территориях.

Дзержинского, Котельниковского, Жирновского, Новониколаевского и Николавевского.

районах. Только с 25 по 29 мая было проведено 5 рейдов, в ходе которых.

досмотрено более 20 единиц автомобильного транспорта.

Так, 25 мая в Дзержинском районе задержано транспортное.

средство, следовавшее в Советский район, на котором перевозились лошади в.

количестве 8 голов без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

28 мая в Жирновском районе проверили молоковоз, перевозивший 4 т сырого молока с личных подсобных хозяйств граждан на предприятие ООО.

«Любимый город». При этом на молоко имелись ветеринарные сопроводительные.

документы, а безопасность продукции были подтверждена информацией в ФГИС.

«ВетИС».

Фото сгенерировано ИИ.