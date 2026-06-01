Россельхознадзор пресек в Волгограде перевозку лошадей без документов

Россельхознадзор с начала года провел 33 рейда по проверке соблюдения законодательства при.
перемещении сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном.
управлении ведомства, мероприятия проводились совместно с сотрудниками УГИБДД.
ГУ МВД России.
Благодаря увеличению количества мобильных и стационарных.
постов усилен контроль на территориях.
Дзержинского, Котельниковского, Жирновского, Новониколаевского и Николавевского.
районах. Только с 25 по 29 мая было проведено 5 рейдов, в ходе которых.
досмотрено более 20 единиц автомобильного транспорта.
Так, 25 мая в Дзержинском районе задержано транспортное.
средство, следовавшее в Советский район, на котором перевозились лошади в.
количестве 8 голов без оформления ветеринарных сопроводительных документов.
28 мая в Жирновском районе проверили молоковоз, перевозивший 4 т сырого молока с личных подсобных хозяйств граждан на предприятие ООО.
«Любимый город». При этом на молоко имелись ветеринарные сопроводительные.
документы, а безопасность продукции были подтверждена информацией в ФГИС.
«ВетИС».
Фото сгенерировано ИИ.