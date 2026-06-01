Велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Авария со смертельным исходом случилась вечером 31 мая — в 21:47 — на трассе Нижний Новгород — Саратов. За рулём грузовика Iveco находился 38‑летний водитель. Велосипедист двигался вдоль края проезжей части, когда произошло столкновение. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимыми с жизнью.