Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае после дождей ожидается рост уровня воды в реках

На реках сформировалась очередная волна весеннего половодья.

Источник: Комсомольская правда

На утро 1 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 67 огородов и девять участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле.

На территории южных и центральных округов после ливней сформировалась очередная волна весеннего половодья. Возможно кратковременное превышение опасных отметок на реках: Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача и Большой Кемчуг. Сохранится выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Ожидается выход воды на пойму рек: Енисей (Дудинка, село Караул), Оя (село Ермаковское), Чулым (поселок Балахта), Кебеж (село Григорьевка) и Агул (село Петропавловка).

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше