В Красноярском крае после дождей ожидается рост уровня воды в реках

На утро 1 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 67 огородов и девять участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле.
На территории южных и центральных округов после ливней сформировалась очередная волна весеннего половодья. Возможно кратковременное превышение опасных отметок на реках: Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача и Большой Кемчуг. Сохранится выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Ожидается выход воды на пойму рек: Енисей (Дудинка, село Караул), Оя (село Ермаковское), Чулым (поселок Балахта), Кебеж (село Григорьевка) и Агул (село Петропавловка).