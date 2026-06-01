Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде обнаружили взрывоопасную ФАБ-250

Экстренные службы в Советском районе Волгограда оцепили территорию, где обнаружена авиационная бомба.

Экстренные службы в Советском районе Волгограда оцепили территорию, где обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, взрывоопасный боеприпас нашли рабочие при проведении земляных работ. Точное место не называется.

В ближайшее время в Волгоград прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра, который вывезет ФАБ-250 в безопасное место и ликвидирует путем подрыва.

Напомним, что в Волгоградской области ежегодно находят неразорвавшиеся боеприпасы, которые лежат в земле со времен Сталинградской битвы.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше