ФСБ сообщила о лишении восьми иностранцев гражданства РФ за преступления

«В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона <…> “О гражданстве Российской Федерации” прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России», — говорится в сообщении.
В числе лишенных гражданства — житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды, осужденный за незаконное хранение оружия; житель Тверской области, неоднократно привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев, среди которых был подозреваемый в пособничестве террористам при атаке на «Крокус Сити Холл».
Также житель Бурятии, распространявший националистическую идеологию; житель Алтая, привлекавшийся за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, акроме того, за пропаганду идей превосходства и негативную оценку СВО в присутствии несовершеннолетних.
Трое жителей Тюменской области лишены гражданства за пропаганду антироссийских настроений, призывы к объединению по этническому признаку для участия в межнациональных конфликтах силовыми методами и радикализацию членов закавказских диаспор.
Житель Архангельской области — за деструктивную деятельность, способствующую конфликтам в сфере межнациональных отношений, и формирование негативного отношения к военной службе в ВС РФ. В ФСБ добавили, что лишенные гражданства также нарушали Конституцию и Присягу гражданина РФ.
Пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области 12 марта сообщила, что уроженку Украины, которая работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса региона, лишили гражданства России из-за угрозы нацбезопасности. По данным ведомства, женщина в личных переписках с украинскими националистами в негативной форме высказывалась о специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о гражданах России. Кроме того, в ее телефоне обнаружили снимок документа с пометкой «для служебного пользования».