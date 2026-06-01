ФСБ сообщила о лишении восьми иностранцев гражданства РФ за преступления

Пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области 12 марта сообщила, что уроженку Украины, которая работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса региона, лишили гражданства России из-за угрозы нацбезопасности. По данным ведомства, женщина в личных переписках с украинскими националистами в негативной форме высказывалась о специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о гражданах России. Кроме того, в ее телефоне обнаружили снимок документа с пометкой «для служебного пользования».