Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая

В регионе зафиксированы десятки пожаров, аварий и несчастных случаев на воде, в которых пострадали и получили травмы более 100 человек.

Тринадцать человек погибли на территории Нижегородской области в результате пожаров, дорожных аварий и происшествий на воде за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

За указанный период в регионе зарегистрирован 61 пожар, на которых погибли пять человек и трое пострадали. Специалисты эвакуировали из огня 79 жителей, включая шестерых детей, и спасли семь человек. Кроме того, на дорогах области произошло 77 ДТП, унесших жизни четырех человек. Травмы в авариях получили 95 нижегородцев, в том числе восемь детей. Еще четыре трагедии со смертельным исходом случились на водных объектах региона.

В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, следить за проводкой, соблюдать скоростной режим за рулем, не заходить в воду в незнакомых местах и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше