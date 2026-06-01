13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая

За указанный период в регионе зарегистрирован 61 пожар, на которых погибли пять человек и трое пострадали. Специалисты эвакуировали из огня 79 жителей, включая шестерых детей, и спасли семь человек. Кроме того, на дорогах области произошло 77 ДТП, унесших жизни четырех человек. Травмы в авариях получили 95 нижегородцев, в том числе восемь детей. Еще четыре трагедии со смертельным исходом случились на водных объектах региона.