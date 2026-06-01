13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая

Тринадцать человек погибли на территории Нижегородской области в результате пожаров, дорожных аварий и происшествий на воде за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
За указанный период в регионе зарегистрирован 61 пожар, на которых погибли пять человек и трое пострадали. Специалисты эвакуировали из огня 79 жителей, включая шестерых детей, и спасли семь человек. Кроме того, на дорогах области произошло 77 ДТП, унесших жизни четырех человек. Травмы в авариях получили 95 нижегородцев, в том числе восемь детей. Еще четыре трагедии со смертельным исходом случились на водных объектах региона.
В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: не оставлять без присмотра электроприборы, следить за проводкой, соблюдать скоростной режим за рулем, не заходить в воду в незнакомых местах и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.
