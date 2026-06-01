ФАБ-250 нашли в Волгограде: саперы выехали в Советский район

В Волгограде при земляных работах обнаружили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Опасный снаряд нашли в Советском районе города.
Место находки сразу оцепили. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что угрозы для жителей нет. В ближайшее время к месту происшествия прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра.
Специалисты проведут уничтожение взрывоопасного предмета по всем правилам безопасности.
