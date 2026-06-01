Бездомные собаки напали на двух детей в Ставропольском крае

Двое детей пострадали от нападения бездомных собак в Минеральных Водах.

Двое детей пострадали от нападения бездомных собак в Минеральных Водах. Восьмилетнего и девятилетнего ребёнка покусали прямо на улицах города. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

Информацию об инцидентах следователи обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. На улице Дружбы и улице Островского собаки набросились на детей — один получил укусы ноги, второму порвали ухо.

Обоим потребовалась медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По указанию главы краевого СК Александра Перепелицына возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Одновременно приняты меры по отлову безнадзорных животных.

