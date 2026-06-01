ФСБ: восемь уроженцев Центральной Азии лишили гражданства России за преступления

Восемь человек, которые приехали из Центральной Азии и получили паспорта России, больше не являются её гражданами. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, все они проживали в шести разных регионах страны и представляли угрозу для национальной безопасности.
В ведомстве уточнили, что решение о лишении гражданства приняли совместно сотрудники ФСБ и МВД. Причиной названы экстремистские настроения, а также тот факт, что этих людей неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В Центре общественных связей добавили, что все решения законны и приняты в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Подобные случаи фиксируют и в других регионах. Ранее в Магаданской области российского паспорта лишилась 45-летняя женщина, которая также родилась не в России. В ЦОС ФСБ пояснили, что женщину дважды уличили в публичных действиях, порочащих честь Вооруженных Сил РФ.