Врачи отрезали россиянину яичко и попали под статью

В Тюмени возбудили уголовное дело после удаления яичка у молодого мужчины. По версии пострадавших, орган можно было спасти, если бы врачи вовремя диагностировали перекрут. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на юриста Романа Матвеева.
«Экспертиза в рамках уголовного дела назначена в городе Бийске. Это сделано намеренно, чтобы обеспечить независимость исследования и исключить любое давление на экспертов», — пояснил Матвеев.
Дело возбуждено в отношении пока неустановленного лица из числа сотрудников Областной клинической больницы № 2.
Следствию предстоит выяснить, можно ли было избежать операции при своевременной диагностике.
