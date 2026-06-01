В Екатеринбурге раскрыли финансовую пирамиду с оборотом 5,6 миллиона

В Екатеринбурге рухнула финансовая пирамида, от которой пострадали 42 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге раскрыли финансовую пирамиду с оборотом 5,6 миллионов рублей и с 42 пострадавшими. По версии следствия, 21-летний екатеринбуржец с мая 2024 года по сентябрь 2025 года организовал преступную группу. Соучастники привлекали деньги пострадавших под видом инвестирования в цифровую платформу, обещая высокий доход.

— Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для оформления подписки в специальном программном обеспечении, якобы обеспечивающем получение ежедневной прибыли. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников так называемого «клуба», — сообщили в свердловской прокуратуре.

Молодые люди обвиняются в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой в крупном размере». Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.