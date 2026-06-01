Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками на северо-востоке столицы

Две иномарки столкнулись на пересечении проезда Серебрякова с Сельскохозяйственной улицей в Москве. В результате пострадали три человека. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил осведомленный источник.
Пострадавших доставили в медучреждения. На момент публикации материала нет информации о состоянии их здоровья. На место прибыли сотрудники ДПС для выяснения всех обстоятельств ДТП.
31 мая водитель «газели» сбил молодого человека на мотоцикле на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы. Юноша скончался на месте. По факту трагедии начали доследственную проверку.