В Хабаровском крае нашли пропавших в Охотском море рыбаков

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, двух мужчин, отправившихся в море с рыболовецкого участка, искали при помощи вертолета Ми-8. Спасатели осмотрели с воздуха более 800 квадратных километров акватории и побережья Охотского моря. Они заметили лодку, окруженную льдинами. Людей подняли на вертолет, отпоили чаем — рыбаки замерзали, по ночам здесь минусовая температура. Пострадавших доставили в Николаевск-на-Амуре и передали медикам.