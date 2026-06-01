Склад горел на заводе «Атлант» в Минске: на место выехали спасатели

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия по проспекту Победителей в Минске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Утром в понедельник очевидцы сообщили Sputnik о том, что на территории завода «Атлант» наблюдается сильное задымление.

В пресс-службе МЧС уточнили, что спасатели выбыли по сообщению о сильном задымлении на территории предприятия по проспекту Победителей.

«Подразделения МЧС ликвидировали загорание», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, загорелось вторичное сырье (пенополипропилен) в металлическом складском здании. При этом уточняется, что технологический процесс не был нарушен.

В результате ЧП пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествия. На месте работали пять единиц техники.

