Склад горел на заводе «Атлант» в Минске: на место выехали спасатели

Утром в понедельник очевидцы сообщили Sputnik о том, что на территории завода «Атлант» наблюдается сильное задымление.
В пресс-службе МЧС уточнили, что спасатели выбыли по сообщению о сильном задымлении на территории предприятия по проспекту Победителей.
«Подразделения МЧС ликвидировали загорание», — говорится в сообщении.
По оперативным данным, загорелось вторичное сырье (пенополипропилен) в металлическом складском здании. При этом уточняется, что технологический процесс не был нарушен.
В результате ЧП пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествия. На месте работали пять единиц техники.