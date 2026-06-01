Женщину, убившую дочь в Благовещенске, приговорили к 17 годам тюрьмы

Женщину, издевавшуюся и убившую маленькую дочь в башкирском Благовещенске, приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в Верховном суде Республики Башкортостан.
— В период с августа 2024 по февраль 2025 года осужденная ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию. Это выражалось в лишении ее нормальных условий жизни, медицинской помощи и лекарств, — уточнили в пресс-службе.
Женщина ограничивала ребенка в еде, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, тряской и нанесением ударов. Она также негативно воздействовала на психику девочки — преступница накрывала ее лицо и тело тканью, связывала область рта, в душном помещении одевала в теплую одежду.
Ночью 18 февраля 2025 года женщина из-за сильного плача дочери совершила ее убийство. Суд признал жительницу Башкирии виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК.
