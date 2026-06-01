Мужчина упал в Большой Садовый пруд во время рыбалки на севере Москвы

Мужчине 1964 года рождения стало плохо во время рыбалки, и он упал в Большой Садовый пруд в Москве. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
— Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, подняли пожилого мужчину на борт катера и оказали первую помощь. По словам пострадавшего, во время рыбалки ему стало плохо, — рассказали в Telegram-канале «ЧСтные новости».
Впоследствии мужчину доставили в больницу.
Ранее женщина упала в Москву-реку около Андреевского моста. Спасатели обнаружили ее в 50 метрах от берега. Они подняли женщину на борт, после чего доставили на станцию. Там пострадавшей оказали помощь.