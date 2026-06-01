Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска выросло до 50

Число госпитализированных после отравления в кафе «Мао бао» в Пятигорске выросло до 50 человек. СК возбудил уголовное дело, у девяти пострадавших обнаружены маркеры сальмонелл.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число пострадавших после отравления в кафе Пятигорска снова выросло. В минздраве Ставропольского края сообщили ТАСС, что на данный момент в больницах оказались 50 человек.

Ранее мэр города Дмитрий Ворошилов говорил о 34 посетителях, которые почувствовали недомогание. «На данный момент 50 человек госпитализированы», — отметили в ведомстве. Ворошилов также уточнил, что все отравившиеся ели блюда из заведения «Мао бао». По его словам, в больницах достаточно мест, чтобы принять всех пациентов.

После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю сообщает, что по факту произошедшего было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в г. Пятигорске выявили у 9 заболевших маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, и все дальнейшие мероприятия находятся на контроле управления.