«Повредили подъездную камеру, место подготовили заранее». В Минске братья убили и зацементировали труп соседа, который пришел к ним из-за шума

В Минске братья убили соседа, зацементировав его труп. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, два брата 54 и 60 лет распивали алкоголь по месту жительства. В какой-то момент один из них пошел в подъезд, где начал громко кричать, стучать в соседние двери. На шум вышел мужчина, попытавшийся успокоить нарушителя. Затем вместе они начали выпивать у обвиняемого дома. Однако между одним из фигурантов и 35-летним гостем возникла ссора.
Во время конфликта 60-летний мужчина взял провод от удлинителя и начал душить соседа. После этого, он нанес несколько ударов ножом в область шеи и головы. К противоправным действиям присоединился и брат фигуранта. Вместе они избили соседа, который умер на месте от полученных травм.
Осознав случившееся, фигуранты решили скрыть преступление. Они забрали из гаража в Воложинском районе автомобиль, куда сгрузили лопаты, мешки с цементом, пленку. Затем они поехали в лес, расположенный в Минской области. Там братья выкопали яму, оставили инвентарь и вернусь в квартиру.
Дома мужчины затерли следы крови, обернули тело убитого в покрывало, обвязав его буксировочным тросом.
«Когда на улице стало немноголюдно, один из братьев повредил подъездную камеру, а после они вынесли труп в машину и направились к заранее подготовленному месту», — привели подробности в ведомстве.
Обвиняемые, приехав в лес, погрузили в яму труп соседа, засыпали его цементом и грунтом. После этого, они вернулись к гаражу, где сожгли покрывало и нож в металлической бочке.
Через несколько дней после случившегося с заявлением об исчезновении мужчины в милицию обратилась его мать. По словам женщины, она просила сына сходить и поговорить с соседями, чтобы они перестали шуметь. Но мужчина после этого так и не вернулся.
«В ходе осмотра прилегающей территории внимание следователей привлекла поврежденная камера видеонаблюдения, а в мусорном контейнере недалеко от дома были обнаружены окровавленные вещи», — сообщили в СК.
Братьев, которые скрывались в гараже в Воложинском районе, удалось задержать. Они признались в совершении преступления, а также показали, где спрятали труп.
По выводам специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, смерть соседа наступила от комбинированной сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая осложнилась кровопотерей и воздушной эмболией отделов сердца и желудочков головного мозга.
Фигурантам было предъявлено обвинение по пунктам 6, 15 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц. Они заключены под стражу.
Тем временем в Гомеле 53-летняя сожительница с сыном задержаны за жуткое убийство 31-летнего мужчины.
Ранее мы узнали, что известно о жутком убийстве иностранца его сожительницей на 22 года старше и ее сыном в Гомеле: «Тело откопали и сожгли, прах рассыпали по огороду, который перекопали».
А еще в Беларуси милиция задержала гражданина Литвы прямо во время богослужения.