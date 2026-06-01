Пьяный мотоциклист врезался в бетонные плиты под Воронежем

Двое пассажиров попали в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда

Утро последнего дня весны в Новоусманском районе едва не обернулось гибелью людей из-за грубейшего нарушения Правил дорожного движения. По информации ГУ МВД по Воронежской области, 31 мая около 9 часов утра на 4-м километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Тимирязево» 37-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» не справился с управлением.

Мужчина, находившийся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 1,217 мг/л, что в несколько раз превышает допустимую норму, — врезался в бетонные плиты. От удара мотоцикл получил серьезные механические повреждения.

Его пассажиры получили травмы различной степени тяжести: 52-летняя жительница Аннинского района и 38-летний местный житель. Они были экстренно госпитализированы.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.