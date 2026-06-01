Считавшегося умершим мужчину задержали за убийство, совершенное 32 года назад

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 32-летней давности, который все это время жил во Владимирской области под чужим именем. Мужчина был официально признан умершим в 2016 году.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Во Владимирской области правоохранители задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном в Рязани более 30 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что все эти годы злоумышленник скрывался под чужим именем в отдаленной деревне.

«Смогли получить неопровержимое доказательство, что сельский житель отдаленной деревни и разыскиваемый за убийство, совершенное в 1994 году, — одно и то же лицо… Задержали мужчину в доме, в котором он проживал уже около 20 лет. В жилище обнаружены и изъяты ксерокопия паспорта 1999 года и медицинская книжка — с чужими персональными данными, но с фотографией злоумышленника», — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в 2016 году мужчина по заявлению его матери был официально признан умершим. После задержания фигуранта заключили под стражу.

Преступление произошло 32 года назад на окраине Рязани. По версии следствия, к обвиняемому и его знакомому обратилась местная жительница с просьбой «разобраться» с бывшим мужем, с которым она не могла поделить имущество после развода. Мужчину вывезли в лесополосу и расправились с ним.

После совершения преступления все трое соучастников были объявлены в федеральный розыск. Заказчицу убийства задержали в 1995 году в Чебоксарах, а ее сообщник в том же году сам явился к правоохранителям с повинной. Поскольку прямых доказательств их личного участия в расправе тогда собрать не удалось, оба получили статус свидетелей. Спустя несколько лет женщина скончалась.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
