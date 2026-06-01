Двое минчан могут сесть на четыре года из-за того, что они натворили в бойцовском клубе

Источник: Комсомольская правда

Двое минчан могут сесть на четыре года из-за совершенного в бойцовском клубе. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Двое 18-летних знакомых посещали тренировки в бойцовском клубе, которые находится на территории Ленинского района. В феврале 2026 года они решили совершить кражу. Находясь в раздевалке, фигуранты нащупали в кармане висевшей на вешалке куртки кошелек, а затем достали из него 230 долларов и 400 рублей. Деньги они разделили поровну и потратили на личные нужды.

Через три дня знакомые украли из раздевалки две кофты и ремень, которые принадлежали несовершеннолетним. Общая сумма ущерба составила более 260 рублей. Чувствуя безнаказанность, через несколько недель обвиняемые снова совершили кражу — из кошелька они забрали 530 рублей.

В скором времени с подозреваемыми связались сотрудники милиции, пригласив в Ленинское РУВД. Они сознались в кражах, в отношении фигурантов было заведено уголовное дело.

Как рассказал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник, 18-летним было предъявлено обвинение в тайных похищениях имущества (кражах), совершенных повторно, группой лиц по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Минчане признали свою вину, раскаялись в содеянном, а также добровольно возместили причиненный ущерб.

