В Красноярском крае мужчина фиктивно прописал детей ради соцвыплат

Ущерб государству составил 2,3 млн рублей.

Мужчина фиктивно прописал четырёх детей в Енисейском районе и получил пособий на 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Енисейском районе завершено расследование уголовного дела против 35-летнего мужчины. Он фиктивно прописал своих четверых детей (2013, 2016, 2020 и 2024 года рождения) в квартире родственника в посёлке Абалаково, не поставив его в известность. Жить там семья не собиралась — всё затевалось ради социальных выплат.

В период с мая 2024 по апрель 2025 года он незаконно получил 1,2 миллиона рублей, а с апреля 2025 по май 2026 — ещё 1,1 миллиона. Общая сумма — 2,3 миллиона рублей.

Сотрудники миграционной службы сняли «несуществующих квартирантов» с учёта. На мужчину завели уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация» и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Материалы переданы в суд.

