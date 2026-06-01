В КБР спасатели эвакуируют четырех альпинистов из ущелья Безенги

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС России начали операцию по эвакуации четырех альпинистов, которые оказались заблокированы в ущелье Безенги из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Сигнал о происшествии поступил утром в понедельник, 1 июня. В настоящее время группа туристов укрылась в высокогорной хижине «Джанги-Кош», с ними поддерживается связь.
Изначально для эвакуации планировалось задействовать вертолет Ми-8. Однако из-за сильного тумана и ветра пилоты не смогли подлететь к месту.
«К месту нахождения туристов из альплагеря выдвинулась пешая группа из четырех специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Работы осложняют лавинная опасность и угроза камнепада», — рассказали в ведомстве.