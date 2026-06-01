Две жительницы Амурска отдали мошенникам почти два миллиона рублей

Сразу две жительницы Амурского района в Хабаровском крае стали жертвами дистанционных мошенников. Всего они перевели злоумышленникам около двух миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Более 1,6 миллиона рублей лишилась 51-летняя горожанка, инвестировав деньги после уговоров незнакомой девушки. Часть вложенных средств — 290 тысяч рублей — составили личные сбережения женщины, а остальная сумма была взята в заем.
Как пишет пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, аферистка связалась с горожанкой в мессенджере, где рассказала о высоких доходах от биржевой торговли. Инструкцию по вложению средств провела также она. За помощью в полицию потерпевшая обратилась только после того, как не получила обещанных дивидендов.
Второй жертвой дистанционных мошенников стала 74-летняя пенсионерка.
— Со слов заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой компании. Он сообщил о плановой замене электросчетчиков и под этим предлогом убедил женщину сообщить код из смс, — пишет пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.
Немногим позже горожанке поступил второй звонок, на этот раз от неизвестной девушки, которая представилась следователем. Она сказала, что пенсионерка стала жертвой мошенников и рискует потерять все свои накопления. Поверив в благородные намерения лжеправоохранителя, женщина перевела 260 тысяч рублей на «безопасные счета». После осознания произошедшего она обратилась в полицию.
Уголовные дела возбудили по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Мошенничество». На данный момент сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц преступников.
