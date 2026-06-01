В Усть-Илимске раскрыли двойное убийство 20-летней давности

Мужчина сначала задушил женщину, а потом забил ломом свидетеля.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2005 года в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района 60-летний мужчина распивал спиртное в компании знакомых. Из-за неприязни он задушил 40-летнюю женщину, а затем, испугавшись, что хозяин квартиры сообщит в полицию, взял металлический лом и насмерть забил им спящего 62-летнего мужчину.

Долгие годы убийцу не могли найти. Следствие приостановили, но в сентябре 2025 года следователи СК совместно с полицией установили местонахождение подозреваемого. Мужчина не отрицал содеянного, однако экспертиза показала: на момент преступлений он страдал психическим расстройством и не осознавал свои действия, рассказали в СУ СК России и прокуратуре Иркутской области.

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Уголовной ответственности он не понес.