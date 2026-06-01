Названа предварительная причина гибели ранее пропавшей омской сапбордистки

Следственное управление СК России по Омской области сообщило предварительные результаты экспертизы тела 43-летней Ольги Симочкиной, пропавшей 25 мая вместе с гражданским мужем во время прогулки на сапбордах по Иртышу.
Девушку обнаружили мёртвой на берегу реки в районе посёлка Николаевка. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти — утопление. Более точные сведения будут получены после гистологического исследования.
Тело её спутника, 40-летнего Анатолия Бойко, до сих пор не найдено — поиски идут до сих пор. Расследование уголовного дела продолжается.
