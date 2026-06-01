Бастрыкин ждёт доклад по делу о разбитой дороге на Бору

Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с разбитой инфраструктурой, из-за которой к домам не могут проехать скорые.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за отсутствия качественной дороги к населенным пунктам в городском округе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Жители Краснослободского сельского совета пожаловались в ведомство, что дорога к деревням Ежово и Свободное, а также к СНТ «Развилье» и «Астра-1» давно пришла в негодность. Асфальта там нет, а после дождей грунтовую дорогу размывает так, что по ней не могут проехать машины экстренных служб и автомобили с продуктами питания. В нижегородском следственном управлении уже четыре раза возбуждали уголовные дела, но надзорный орган регулярно отменял эти решения.

В итоге следователи вновь завели дело, чтобы защитить права граждан. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления дорожной инфраструктуры. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о разваливающемся доме в Нижнем Новгороде.