Бастрыкин ждёт доклад по делу о разбитой дороге на Бору

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за отсутствия качественной дороги к населенным пунктам в городском округе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
Жители Краснослободского сельского совета пожаловались в ведомство, что дорога к деревням Ежово и Свободное, а также к СНТ «Развилье» и «Астра-1» давно пришла в негодность. Асфальта там нет, а после дождей грунтовую дорогу размывает так, что по ней не могут проехать машины экстренных служб и автомобили с продуктами питания. В нижегородском следственном управлении уже четыре раза возбуждали уголовные дела, но надзорный орган регулярно отменял эти решения.
В итоге следователи вновь завели дело, чтобы защитить права граждан. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления дорожной инфраструктуры. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
