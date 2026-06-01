Бастрыкин ждёт доклад по делу о разбитой дороге на Бору

Жители Краснослободского сельского совета пожаловались в ведомство, что дорога к деревням Ежово и Свободное, а также к СНТ «Развилье» и «Астра-1» давно пришла в негодность. Асфальта там нет, а после дождей грунтовую дорогу размывает так, что по ней не могут проехать машины экстренных служб и автомобили с продуктами питания. В нижегородском следственном управлении уже четыре раза возбуждали уголовные дела, но надзорный орган регулярно отменял эти решения.