Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено после конфликта приусовода с водителем мусоровоза

По итогам проверки информации о дорожном конфликте между водителем мусоровоза и водителем легковушки, который произошёл на улице Блюхера в Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Действия водителя «Тойоты Приус», который разгромил мусоровоз, квалифицированы как хулиганство с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Оружием автомобилисту послужила бита, которой он снёс спецтехнике зеркала заднего вида и разбил стекло левой двери.

Причиной конфликта стало недовольство приусовода тем, что водитель мусоровоза совершил остановку на проезжей части.

Конфликт водителей вызвал общественный резонанс, сделанную очевидцем видеозапись дебоша распространили в социальных сетях.

Кроме того, водитель мусоровоза обратился с заявлением в полицию.

Расследование продолжается.

В отношении 32-летнего хулигана избрана мера принуждения в виде запрета некоторых действий.