Уголовное дело возбуждено после конфликта приусовода с водителем мусоровоза

Действия водителя «Тойоты Приус», который разгромил мусоровоз, квалифицированы как хулиганство с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Оружием автомобилисту послужила бита, которой он снёс спецтехнике зеркала заднего вида и разбил стекло левой двери.
Причиной конфликта стало недовольство приусовода тем, что водитель мусоровоза совершил остановку на проезжей части.
Конфликт водителей вызвал общественный резонанс, сделанную очевидцем видеозапись дебоша распространили в социальных сетях.
Кроме того, водитель мусоровоза обратился с заявлением в полицию.
Расследование продолжается.
В отношении 32-летнего хулигана избрана мера принуждения в виде запрета некоторых действий.