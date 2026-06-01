Стали известны подробности гибели на Иртыше пропавшего сапбордиста

Тело Анатолия Бойко обнаружили 1 июня.

Источник: ГУ МВД

Стали известны предварительные результаты осмотра тела одного из сапбордистов, пропавших 25 мая на Иртыше. По данным источника omsk.aif.ru, причиной смерти найденного накануне 40-летнего Анатолия Бойко стало утопление.

Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Напомним, пара вышла из дома на бульваре Архитекторов и отправилась кататься на сапах. Тело женщины нашли 30 мая в затоне Иртыша в районе посёлка Николаевка, рядом находились два сапа и спасательный жилет.

Тело мужчины обнаружили 1 июня около 13 часов. Окончательные выводы сделают после проведения всех экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что тело второго сапбордиста нашли в Иртыше.