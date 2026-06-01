Стали известны подробности гибели на Иртыше пропавшего сапбордиста

Стали известны предварительные результаты осмотра тела одного из сапбордистов, пропавших 25 мая на Иртыше. По данным источника omsk.aif.ru, причиной смерти найденного накануне 40-летнего Анатолия Бойко стало утопление.
Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Напомним, пара вышла из дома на бульваре Архитекторов и отправилась кататься на сапах. Тело женщины нашли 30 мая в затоне Иртыша в районе посёлка Николаевка, рядом находились два сапа и спасательный жилет.
Тело мужчины обнаружили 1 июня около 13 часов. Окончательные выводы сделают после проведения всех экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
