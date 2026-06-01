Крымчанин устроил ДТП с пострадавшим: ему вынесли приговор

Крымчанин устроил ДТП с пострадавшим и получил больше года ограничения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Крыма жителя региона признали виновным в том, что он устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла в августе 2024 года. Крымчанин ехал за рулем Hyundai Palisade по федеральной трассе «Таврида». В какой-то момент водитель отвлекся от управления авто. Он сбил водителя Hyundai Grand, который находился около своей машины после ДТП.

В результате ДТП пострадал один человек. Водитель Hyundai Grand получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанин не признал свою вину. Однако суд приговорил водителя к 1 году 2 месяцам ограничения свободы. Кроме того, осужденному на 1 год 4 месяца запретили садиться за руль.

«Гражданский иск потерпевшего в части взыскания с виновника ДТП морального вреда удовлетворен в полном объеме на сумму 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
