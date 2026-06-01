На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. Видео

1 июня мощный взрыв на фабрике фейерверков «Та' Лурдес» (Ta' Lourdes) в районе Магтаб практически парализовал северную и центральную части Мальты. Серия оглушительных хлопков и последовавший за ними гигантский столб дыма были видны и слышны за многие километры от эпицентра. Взрывная волна нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и жилым домам.
По информации издания Times of Malta, взрывная волна выбила стекла в жилых домах даже в таких отдаленных населенных пунктах, как Кавра, Меллиха и Бахар ич-Чагак.
Кроме того, взрывной волной на оживленную трассу выбросило лавину крупных камней — один из них задел и легко ранил проезжавшего мимо курьера службы доставки; также повреждения получили несколько автомобилей. Сельскохозяйственный фонд MaYA сообщил о колоссальном ущербе для местных фермеров: зафиксированы разрушения коровников и гибель скота.
По данным газеты MaltaToday, были госпитализированы двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, проживающих в заливе Сент-Полс (St Paul’s Bay). В момент взрыва они обрабатывали свои поля вблизи фабрики и были доставлены в больницу Mater Dei с легкими травмами и в состоянии глубокого психологического шока. Полиция подтвердила, что никого из лицензированных сотрудников предприятия на территории в момент ЧП не было.
В мае 2018 года на территории данного завода уже происходило похожее ЧП — тогда два человека получили тяжелые травмы.