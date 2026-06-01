Суд в Петербурге оставил под стражей убийцу 9-летнего Паши

Мужчина останется в СИЗО минимум до 31 июля.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Октябрьский районный суд продлил меру пресечения Петру Жилкину, обвиняемого в убийстве 9-летнего Паши. Мужчина останется под стражей как минимум до 31 июля.

— Сам Жилкин не возражал против продления срока содержания под стражей, — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, Паша пропал 30 января после прогулки. Через три дня в Псковской области задержали подозреваемого — Петра Жилкина. Он сразу сознался в содеянном и заявил, что расправился с ребенком из-за шантажа — мальчик якобы требовал у него 500 тысяч рублей за молчание о нездоровом интересе со стороны взрослого.

Тело ребенка нашли в ночь на 3 февраля. Позже выяснилось, что на компьютере подозреваемого хранилась детская порнография. По последним данным следствия, Жилкин сначала ударил Пашу по голове, отчего тот скончался. Затем мужчина обмотал тело скотчем и выбросил его в озеро. Расследование уголовного дела продолжается.