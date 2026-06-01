В национальном парке «Красноярские Столбы» пропали мальчики 12 и 15 лет

1 июня спасателям поступило сообщение о том, что в национальном парке «Красноярские Столбы» потерялись мальчики 12 и 15 лет. Всего в поисках участвуют 33 человека и четыре единицы техники.
На месте работают сотрудники МЧС, в том числе кинологи и специалисты подразделения беспилотных авиационных систем, краевые спасатели, волонтеры Национального центра поиска пропавшим и пострадавшим детям, а также отряда «Лиза Алерт».
Предварительно, подростки находились у фанпарка «Бобровый Лог», после чего убежали в сторону нацпарка.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше