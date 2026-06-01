Два мальчика исчезли в национальном парке «Красноярские Столбы»

В нацпарке под Красноярском ищут двоих школьников, предположительно заблудившихся на особо охраняемой территории.
Сообщение об исчезновении мальчиков в возрасте 12 и 15 лет поступило в МЧС 1 июня. Дети потерялись в национальном парке «Красноярские Столбы».
В поисках участвуют специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, кинологи, волонтеры, в том числе добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Используются беспилотные летательные аппараты.
К поискам подключились уже более трех десятков человек.
Ранее, в марте, на заповедных тропах под Красноярском пропал бывший спецназовец.
