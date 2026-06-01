Крымчанин «сливал» Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте

«В апреле 2023 года обвиняемый собрал и передал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины фотографии и видеозаписи с местонахождением средств ПВО, личного состава Черноморского флота, военных и гражданских объектов», — говорится в сообщении.
Переданные данные могли быть использованы против безопасности страны, указали в ведомстве.
Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
