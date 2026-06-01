Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин «сливал» Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и призывах к терроризму, сообщает прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

«В апреле 2023 года обвиняемый собрал и передал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины фотографии и видеозаписи с местонахождением средств ПВО, личного состава Черноморского флота, военных и гражданских объектов», — говорится в сообщении.

Переданные данные могли быть использованы против безопасности страны, указали в ведомстве.

Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше