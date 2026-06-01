В Калининграде скончался организатор Дня колеса Геннадий Михайлов

В Калининграде на 58-м году жизни скончался директор спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов. О смерти одного из лидеров велодвижения региона сообщили представители минспорта Калининградской области.
В министерстве отметили, что Михайлов был примером для своих воспитанников, ратовал за развитие велокультуры и выступал организатором спортивных и фестивальных событий, связанных с велоспортом.
«Участвовал с удовольствием сам и увлечённо мотивировал других, всей душой лелеял своё учреждение, приложив всё возможное для создания на стадионе “Красная Звезда” новой трассы для тренировок и стартов по маунтинбайку и кросс-кантри, — отметили в министерстве. — Статный красавец, обладатель ослепительной улыбки и обворожительного голоса, отменного здоровья и выдающейся выносливости, поразительного жизнелюбия и нескончаемого позитива».
О дате и месте прощания с Геннадием Михайловым в минспорта пообещали сообщить дополнительно.
«Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким спортсмена и организатора.