В Калининграде скончался организатор Дня колеса Геннадий Михайлов

О смерти одного из лидеров велодвижения региона сообщили представители регионального минспорта.

В Калининграде на 58-м году жизни скончался директор спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов. О смерти одного из лидеров велодвижения региона сообщили представители минспорта Калининградской области.

В министерстве отметили, что Михайлов был примером для своих воспитанников, ратовал за развитие велокультуры и выступал организатором спортивных и фестивальных событий, связанных с велоспортом.

«Участвовал с удовольствием сам и увлечённо мотивировал других, всей душой лелеял своё учреждение, приложив всё возможное для создания на стадионе “Красная Звезда” новой трассы для тренировок и стартов по маунтинбайку и кросс-кантри, — отметили в министерстве. — Статный красавец, обладатель ослепительной улыбки и обворожительного голоса, отменного здоровья и выдающейся выносливости, поразительного жизнелюбия и нескончаемого позитива».

О дате и месте прощания с Геннадием Михайловым в минспорта пообещали сообщить дополнительно.

«Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким спортсмена и организатора.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше