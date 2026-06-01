В Ленобласти возбудили дело после гибели подростка при взрыве в гараже

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика при взрыве газового баллона во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.
Трагедия произошла 31 мая. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
«На место происшествия оперативно выехали руководство следственного отдела, следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт», — рассказали в ведомстве.
Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.