Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти возбудили дело после гибели подростка при взрыве в гараже

Из-за взрыва газового баллона в гараже в деревне Борисова Грива погиб 13-летний подросток. Отец ребенка был госпитализирован с ожогами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика при взрыве газового баллона во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Трагедия произошла 31 мая. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«На место происшествия оперативно выехали руководство следственного отдела, следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт», — рассказали в ведомстве.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.