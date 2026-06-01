68-летний охотник застрелил двух косуль и попал под суд в Новосибирской области

Мужчина выследил животных у села Бронзовка, отстрелялся без разрешения и поехал забирать добычу на мотобуксировщике.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области перед судом предстанет 68-летний житель Карасукского района. В прокуратуре Баганского района сообщили, что его обвиняют в незаконной охоте.

В ведомстве уточнили: «Обвиняемый в январе 2026 года, находясь в 3,72 км от села Бронзовка Баганского района, используя одноствольное самозарядное ружьё модели МО-155 без соответствующего разрешения на отстрел диких животных, совершил не менее трёх прицельных выстрелов в выслеженных диких животных — двух особей косули сибирской (самца и самки), причинив им смертельные ранения. Ущерб от действий охотника составил 80 тыс. рублей».

После этого мужчина погрузил добычу на мотобуксировщик и поехал. Но далеко уйти не успел — его задержал сотрудник охраны животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.