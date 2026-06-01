В Перми похитителям нефти из трубопровода назначили уголовные сроки и штрафы

Общая сумма наложенного штрафа оставила 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Краевое УФСБ России выявила на территории Прикамья организованную преступную группу, причастную к хищению углеводородного сырья. Четыре пермяка самовольно подключились к магистральному нефтепроводу и похитили нефтепродукты в крупном размере.

На основании представленных документов следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило и расследовало уголовное дело за кражу чужого имущества в составе организованной группы. Дело для рассмотрения поступило в Индустриальный районный суд Перми.

Судебным решением организатору ОПГ назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тыс. рублей, его подельник получил 3 года и 10 месяцев лишения свободы и штраф на 180 тыс. руб. Двум другим участникам преступной группы вынесли наказание по 2 года и 6 месяцев условно и штраф в размере 60 тыс. руб.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.