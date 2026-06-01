Четверо взрослых и двое детей отравились угарным газом в Махачкале

В Махачкале шесть человек, среди которых двое детей, попали в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.
ЧП случилось утром 1 июня, в понедельник, в многоквартирном доме на улице Гаджиева. «От угарного газа пострадали 6 человек, включая двоих детей. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, стабильное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты выясняют обстоятельства и детали произошедшего.
