Четверо взрослых и двое детей отравились угарным газом в Махачкале

Утром 1 июня в многоквартирном доме на улице Гаджиева в Махачкале произошло отравление угарным газом. В результате ЧП пострадали шесть человек, включая двоих детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Махачкале шесть человек, среди которых двое детей, попали в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

ЧП случилось утром 1 июня, в понедельник, в многоквартирном доме на улице Гаджиева. «От угарного газа пострадали 6 человек, включая двоих детей. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, стабильное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

