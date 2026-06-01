Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдены школьники, пропавшие в нацпарке под Красноярском

Двое мальчиков, пропавших в национальном парке «Красноярские Столбы», нашлись живыми и здоровыми.

Источник: Российская газета

Двое мальчиков, пропавших в национальном парке «Красноярские Столбы», нашлись живыми и здоровыми.

Сегодня около 30 человек участвовали в поисках двух школьников 12 и 15 лет, предположительно заблудившихся в нацпарке под Красноярском.

Не прошло и нескольких часов как ребята нашлись. С ними все в порядке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт».

Ранее, в начале весны, в национальном парке бесследно пропал бывший спецназовец. Хотя тропы заповедной территории исхожены вдоль и поперек, случаи исчезновения или травмирования людей здесь отнюдь не исключены.

Речь идет не только о возможности заблудиться, сойдя с одного из множества маршрутов, но и об опасности, грозящей туристам на многочисленных скалах парка. Кроме того, на его территории можно столкнуться с дикими животными, в том числе с волками и медведями, а также со сбившимися в стаи бродячими собаками.