Найдены школьники, пропавшие в нацпарке под Красноярском

Двое мальчиков, пропавших в национальном парке «Красноярские Столбы», нашлись живыми и здоровыми.
Сегодня около 30 человек участвовали в поисках двух школьников 12 и 15 лет, предположительно заблудившихся в нацпарке под Красноярском.
Не прошло и нескольких часов как ребята нашлись. С ними все в порядке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт».
Ранее, в начале весны, в национальном парке бесследно пропал бывший спецназовец. Хотя тропы заповедной территории исхожены вдоль и поперек, случаи исчезновения или травмирования людей здесь отнюдь не исключены.
Речь идет не только о возможности заблудиться, сойдя с одного из множества маршрутов, но и об опасности, грозящей туристам на многочисленных скалах парка. Кроме того, на его территории можно столкнуться с дикими животными, в том числе с волками и медведями, а также со сбившимися в стаи бродячими собаками.