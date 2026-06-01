За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам более 43 млн

За минувшую неделю от действий мошенников пострадали 18 жителей области. Общий размер причиненного ущерба превысил 43,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Наибольшую сумму передала аферистам пенсионерка из Калининграда. Испугавшись обвинений в финансировании вооруженных сил иностранного государства, женщина лишилась более 11,4 млн рублей. По ананлогичной схеме мошенники обманули и менеджера из Гурьевского района. В результате доверчивая женщина потеряла 7,1 млн рублей.
В свою очередь, предприниматель и заместитель управляющего торгового предприятия поверили в возможность крупного заработка на инвестировании и торговле на бирже, «подарив» аферистам 6,1 млн и 1,3 млн рублей соответственно.
В числе жертв злоумышленников оказались также два студента, инженер и бизнесмен из Калининграда, пенсионерка из Зеленоградского района и администратор ресторана из Зеленоградска.