Трое сотрудников магазина пострадали при ударе дрона ВСУ в Курской области

В Кореневском районе Курской области три человека получили тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника. Целью удара стал автомобиль, припаркованный возле местного магазина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
1 июня дрон ВСУ атаковал машину в селе Пушкарное, рядом с которой находились сотрудники торговой точки.
«У 40-летнего мужчины слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма (контузия). 31-летняя девушка получила ранения головы, спины, ног, у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще у одного молодого мужчины 1991 года рождения осколочные ранения груди, живота, рук и ног, также закрытая ЧМТ с сотрясением мозга», — написал глава региона в Max.
В настоящее время всех раненых экстренно транспортируют в областную клиническую больницу в Курск. Губернатор подчеркнул, что медики окажут пострадавшим всю необходимую помощь.