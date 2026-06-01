«Труп подбросили»: волгоградец получил 10 лет за убийство

21 августа 2025 года подсудимый в пьяной ссоре нанес соседу не менее 20 ударов ножом в голову, грудь и живот, — прокомментировали в Волгоградском Следкоме. Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, переломы носа и ребер. Затем убийца сдавил шею жертвы, причинив переломы подъязычной кости. Смерть наступила от механической асфиксии на месте.