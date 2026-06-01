В Челябинской области «Газель» загорелась на ходу

На улице Дарвина в Кыштыме сгорела «Газель». Машина вспыхнула прямо на ходу. Водитель позже признался, что языки пламени взметнулись внезапно.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар потушили, никто не пострадал.
Водитель успел спастись.
По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание проводки.
